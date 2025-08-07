توقيف شخصين في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية ومخيم شاتيلا لارتكابهما جرائم مختلفة

الخميس, 07 آب 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة سرقة، السلب بقوة السلاح، تعاطي المخدرات، التعدي على مواطنين، إطلاق النار.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة عند مدخل مخيم شاتيلا المواطن (م.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة منازل، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات، إطلاق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.