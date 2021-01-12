توقيف شخصين في منطقة الهرمل

الخميس, 16 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل المواطن (ع.ر) لإقدامه على خطف أشخاص وتهريب آخرين مقابل مبالغ مالية. كما أوقفت المواطن (إ.م) لوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرم: تجارة أعضاء، سرقة سيارات، خطف أشخاص مقابل فدية مالية، اغتصاب مخطوفين وتهريب آخرين، تزوير جوازات سفر، بالإضافة إلى قيامه بتجارة الأسلحة وترويج المخدرات وإطلاق النار من أسلحة حربية ورمي قذائف صاروخية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.