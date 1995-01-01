توقيف شخصين في منطقة جسر المطار – الغبيري لارتكابهما جرائم مختلفة

الاثنين, 22 أيار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 22/ 5/ 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جسر المطار – الغبيري المواطن (ن.م.) والسوري (ب.ك.)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات والاتجار بها وبالاسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى شراء دراجات نارية مسروقة، كما أن الثاني أطلق النار على أحد المقاهي في منطقة الصفير ما أدى إلى ترويع المواطنين. ضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومبلغ مالي ودراجة نارية مسروقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.