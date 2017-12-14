توقيف شخصين لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها في محلة الفنار

السبت, 16 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه وفي محلة الفنار، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (يوسف.أ) والسوري (بلال.أ) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها في المحلة المذكورة، ولحيازتهما حوالي 747 غرام من مادة حشيشة الكيف، و657 غرام من مادة السيلفيا، و746 غرام من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي من جراء بيع المخدرات.

أحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.