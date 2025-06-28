توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات وعدد من المستندات المزورة

السبت, 28 حزيران 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27/ 6/ 2025 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطن (م.د.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.

كما أوقفت دورية أخرى السوري (و.ع.) في منطقة الكولا – بيروت لقيامه بأعمال التزوير، وضبطت في حوزته عددًا من المستندات المزورة ومبلغًا ماليًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.