توقيف شخص بِتُهَم مختلفة في الليلكي

الجمعة, 19 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 / 2 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المدعو (ع.ن) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وتأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، والصادر بحقه عدة مذكرات توقيف بجرم تجارة أسلحة حربية وإطلاق نار بإتجاه أشخاص وإصابتهم، وكذلك بإتجاه القوى الأمنية. وقد إعترف بإقدامه على سرقة (250) دراجة نارية من أماكن متعددة وبتواريخ مختلفة بعد خروجه من السجن في العام 2020.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.