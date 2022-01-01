توقيف شخص في بلدة عين قانا ــ النبطية

السبت, 22 كانون الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عين قانا ــ النبطية، المواطن (ج.ش) لقيامه مع شخص آخر بتأليف عصابة سرقة في المنطقة حيث نفذا عمليات سرقة محلات تجارية، وأغطية مجاري المياه العائدة للدولة، على طريق عام دير الزهراني كما خططا لسرقة آلات المكيفات الخارجية لأحد المصارف في المنطقة المذكورة، وتعاطي الأول المخدرات وضُبطت بحوزته كمية من الهيرويين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورط الثاني.