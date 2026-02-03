توقيف شخص في بلدة نحلة - بعلبك لاتجاره بالمخدرات

الثلاثاء, 03 شباط 2026

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات تنشط في ترويج المخدرات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 2/2/2026 المواطن (م.ن.) في بلدة نحلة - بعلبك لاتجاره بالمخدرات. وأثناء عملية التوقيف، بادر المطلوب إلى إطلاق النار باتجاه الدورية فردّوا بالمثل من دون وقوع إصابات، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا وعددًا من الهواتف الخلوية المسروقة.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.