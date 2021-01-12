توقيف شخص في منطقة الميناء ـــ طرابلس

الجمعة, 11 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 /6 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المطلوب (م.م) لقيامه بعدة عمليات سرقة، ولتشكيله مع آخرين عصابة تمتهن سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا وتسليمها إلى أحد المهربين المطلوبين في بلدة حاويك السورية.

كما ضُبط بحوزته مسدس حربي وبطاقة هوية مزورة ودراجة نارية من دون أوراق قانونية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.