توقيف شخص لمشاركته في إشكال في منطقة صبرا

الجمعة, 07 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف شخص لمشاركته في إشكال تخلله إطلاق نار ومقتل شخصَين في منطقة صبرا بتاريخ 3 / 3 /2025، وضمن إطار المتابعة الأمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم برج البراجنة - الضاحية الجنوبية الفلسطيني (ر.ج.ش) لمشاركته في الإشكال وإطلاقه النار بشكل مباشر على عدة أشخاص بواسطة سلاح حربي، إضافة إلى تعاطيه المخدرات وحبوب الكبتاغون.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.