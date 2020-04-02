توقيف شخص من الجنسية السودانية والعثور على جثة

الأربعاء, 17 حزيران 2020

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة علما الشعب في الجنوب، شخصاً من الجنسية السودانية كان قد دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتقلته قوات العدو الإسرائيلي في وقت سابق قبل أن تُطلق سراحه وتعيده إلى داخل الأراضي اللبنانية. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

كما عثر على جثة سوداني آخر بين بلدتي يارين والجبين، وتولت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة.