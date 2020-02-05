توقيف عدة أشخاص في محلة المغيري ــ جبيل

الثلاثاء, 03 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات في محلة المغيري ـــ جبيل المدعو (ح.ح) لإقدامه على سرقة صيدليات ومتاجر في محلتي بئر العبد والغبيري، وأوقفت برفقته كلاً من المواطنين (م.ح)، (ع.ز)، (ذ.ق)، (ذ.ب)، والفلسطيني (م.س) إثر محاولتهم مساعدة المدعو (ح.ح) على الفرار خارج البلاد، ولتورطهم في تجارة الأسلحة وحيازتها، تعاطي المخدرات وترويجها، التجول دون أوراق ثبوتية، وإطلاق النار في الهواء بتواريخ وأماكن مختلفة. وقد ضبطت بحوزتهم أجهزة خلوية ولاسلكية وإلكترونية، أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية، بالإضافة إلى دراجة نارية ومبلغ من المال.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.