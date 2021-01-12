توقيف عدد من الأشخاص في بلدة عدلون- صيدا

الأربعاء, 08 أيلول 2021

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 / 9 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عدلون- صيدا كلاً من اللبناني (ه.ض) والسورييْن (خ.ح) و(م.م) لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة، وقيامهم بتواريخ مختلفة بعدة سرقات، والإتجار بالمحروقات في السوق السوداء، وتعاطي المخدرات وحيازتها، واستئجار سيارات باستخدام هويات مزورة لسرقتها وبيعها، وقد ضُبط بحوزتهم 48 غالون من مادة المازوت ومسدس حربي وآلات حادة وهويات مزورة وقطع أثرية وكمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.