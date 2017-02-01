توقيف عدد من المطلوبين في صبرا والشياح

الثلاثاء, 04 نيسان 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة عسكرية فجر اليوم، منازل عدد من المطلوبين في محلة صبرا، حيث أوقفت كلاً من المواطنين: علي محمود غدار ومصطفى علي غدار ونزار جمال جبق، لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة، والمدعو عماد رضا فياض المطلوب لأسباب مختلفة، وضبطت في الأماكن المداهمة 3 بنادق حربية نوع كلاشينكوف و3 رمانات يدوية ومسدساً، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة وأجهزة الاتصال.

وفي محلة الشياح، أوقفت قوى الجيش المواطن أحمد قاسم حمزة لإقدامه على إطلاق النار من أسلحة حربية في وقت سابق والتسبب بإصابة مواطن.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء اللازم.