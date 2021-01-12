توقيف عدد من المواطنين بحوزتهم أسلحة وذخائر

الأربعاء, 04 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

اتخذت وحدات الجيش المنتشرة منذ الصباح تدابير احترازية لمواكبة احياء ذكرى انفجار المرفأ، فأقامت حواجز ثابتة ودوريات بهدف الحؤول دون قيام أعمال شغب او صدامات. وفي هذا الاطار، أوقفت مواطنا في منطقة الزوق بحوزته سلاح نوع بوب اكشن وذخائر مسدّس وعصي وأقنعة واقية من الغاز وسلاسل معدنية، كما أوقفت ستّة مواطنين عند حاجز الأولي في صيدا بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.