توقيف عدد من مطلقي النار في عرسال

الجمعة, 31 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 31 /12 /2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منزل المواطن على الحجيري الملقب (بأبو عجينة) في بلدة عرسال وأوقفت كلاً من (م.ح) و(غ.ح) و(ق.ح) لاقدامهم على اطلاق النار من اسلحة حربية، وقد ضبطت داخل المنزل كمية من الاسلحة الحربية والذخائر.

كما اوقفت الدورية خلال عملية الدهم المطلوبين (م. ح) و(ع.ح) الصادرة بحقهما عدة مذكرات توقيف بجرم اطلاق النار.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.