توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة مجدل عنجر ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

الأحد, 21 أيلول 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 9 / 2025 وبعد توافر معلومات حول عصابة تعمل بالاتجار بالأسلحة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة مجدل عنجر – زحلة منازل المواطنين: (ا.ع.)، (ن.ج.)، (م.ي.)، (ر.خ.) وأوقفتهم، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.