توقيف عصابة سرقة في الهرمل، ومطلوب في الطريق الجديدة

الأحد, 25 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 7 / 2021، أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في محلة فيسان – الهرمل، أربعة سوريين يشكلون عصابة تهريب سيارات مسروقة من لبنان إلى الأراضي السورية لصالح المواطن (خ.ز). وقد قام هؤلاء بعمليات نقل عشرات السيارات.

وفي منطقة الطريق الجديدة أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.غ) لقيامه بإلقاء قنابل مولوتوف بإتجاه دوريات للجيش في تاريخ سابق، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.