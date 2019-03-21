توقيف فلسطيني لإقدامه على إطلاق النار من أسلحة حربية وتسهيل الدعارة

الخميس, 07 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات الفلسطيني (م.ع) لإقدامه على إطلاق النار من أسلحة حربية وتسهيل الدعارة، وبحقه العديد من مذكرات التوقيف وخلاصات الأحكام بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها وتأمينها إلى داخل سجن رومية، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من المشبوهين في مخيم برج البراجنة، وارتكاب جرائم سلب وسرقة.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.