توقيف مطلق نار في محلة التل ــ طرابلس

السبت, 24 كانون الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

بتاريخ 22 /12 /2022، في محلة التل ــ طرابلس، أقدم المواطن (أ.ر.) داخل محل صرافة وبسبب خلافات سابقة، على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن (ب.ك.) وأصابه في ساقه، وأثناء فراره أطلق النار في الهواء ما أدى إلى وفاة المواطن (ع.ع.) الذي صودف مروره برفقة عائلته في المنطقة.

على أثر ذلك، قامت مديرية المخابرات بتسيير دوريات لحفظ الأمن وأوقفت بتاريخ 23 /12 /2022 مطلق النار المذكور وضبطت بحوزته المسدس الحربي.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏