توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار وتهريب الأسلحة الحربية والاتجار بها وتعاطي المخدرات وترويجها

الأربعاء, 07 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت المواطنين: (ه.م.)، (ه.ن.)، (ع.ف.)، والسوري (ع.ح.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت مديرية المخابرات 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطن (ع.ح.) في منطقة سعدنايل – زحلة المطلوب بجرم تهريب الأسلحة الحربية والاتجار بها، وضبط في حوزته كمية منها وعدد من الأجهزة الإلكترونية.

• توقيف السورية (و.م.) في منطقة الدورة – المتن لتعاطيها المخدرات وترويجها، وضبط في حوزتها كمية كبيرة منها ومبلغ مالي.

• دهم أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة رياق – زحلة، وتوقيف السوري (ع.ر.) وابنه (م.ر.) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.