توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

الاثنين, 26 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدات سحمر وخربة قنافار وحوش الحريمة ودكوة - البقاع الغربي، وأوقفت المواطنين (ا.ا.) و(ش.ص.) و(م.ا.) و(ا.م.ا.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وبالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي بوادي وحدث بعلبك - البقاع، حيث ضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.