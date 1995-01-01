توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس وإحباط محاولة تهريب سوريين في جرود الهرمل

الثلاثاء, 26 أيلول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 / 9 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع حيث أوقفت 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة.

كما أحبطت وحدة أخرى من الجيش في منطقة حارة السماقة – جرود الهرمل محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت المواطن (ح.ن.) المسؤول عن عملية التهريب.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.