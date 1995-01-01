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توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس وإحباط محاولة تهريب سوريين في جرود الهرمل
الثلاثاء, 26 أيلول 2023
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 26 / 9 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع حيث أوقفت 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة.
كما أحبطت وحدة أخرى من الجيش في منطقة حارة السماقة – جرود الهرمل محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت المواطن (ح.ن.) المسؤول عن عملية التهريب.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.