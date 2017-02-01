توقيف مطلوبين في عدد من المناطق

الاثنين, 13 كانون الثاني 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الهرمل، كلاًّ من السوريين أمجد خضور وأطيب المهر خلال محاولة الأول تهريب الثاني إلى داخل الأراضي السورية.

كما ضبطت دورية أخرى من المديرية المذكورة في محلة القصر، سيارة مسروقة نوع هوندا CRV بعد فرار سائقها الذي كان ينوي تهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

وفي محلة صبرا أوقفت دورية من المديرية المذكورة أيضاً المواطن (ع.ح) لإقدامه على الإتجار بالسلاح والعملات المزوّرة وتعاطي المخدرات، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة، وحرق شبكة الكهرباء العامة، وافتعال المشكلات.

تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق.