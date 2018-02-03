توقيف مطلوبين في مدينة الهرمل – حي الضيعة

السبت, 23 حزيران 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة الرصد والمتابعة أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 23 / 6 / 2018 الساعة 20.00 في مدينة الهرمل _ حي الضيعة، المدعو نضال حمادة، المطلوب بموجب عدة وثائق لإقدامه على إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، والتحريض على الإشكالات بين عائلتين من المدينة المذكورة في الفترة الأخيرة. كما تم توقيف المطلوب مروان شامل جعفر بجرم اطلاق نار، وقد ضبطت بحوزته كميات مختلفة من المخدرات.

سُلّم الموقوفان مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.