توقيف مطلوبين في مناطق الضاحية الجنوبية والبقاع والشمال لارتكابهم جرائم مختلفة

الخميس, 29 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – الضاحية الجنوبية المواطن (ط.ك.) الذي كان متواريًا عن الأنظار لعدة سنوات تَجوَّل خلالها بمستندات مزورة، والمطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار أثناء إشكال في منطقة برج البراجنة في العام 2006 ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى إطلاق النار في تواريخ سابقة.

وأوقفت دورية أخرى في منطقة سعدنايل – البقاع السوري (ع.ا.) لدخوله إلى الأراضي اللبنانية خلسة وقيامه بالاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًا نوع كلاشنكوف وكمية من الذخائر العائدة له.

كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشمال 45 سوريًا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.