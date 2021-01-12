توقيف مطلوبين في منطقة تعلبايا

السبت, 25 أيلول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 9 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تعلبايا منزلي المطلوبين (م.ص) وشقيقه (أ.ص) لإطلاقهما النار في الهواء خلال إشكالات متعددة في المنطقة، وللإشتباه بهما بالقيام بتجارة الأسلحة. كما ضبطت في منزليهما رمانتين يدويتين، بندقية كلاشنكوف عدد 1، بندقية ج3 عدد 1، وقاذف آر بي جي عدد 1، بالإضافة إلى كمية من الذخائر والقذائف والأعتدة العسكرية.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.