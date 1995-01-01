توقيف مطلوبين لإقدامهم على تشكيل شبكة لترويج المخدرات في مدينة بيروت وارتكابهم جرائم مختلفة

السبت, 09 أيلول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 /9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت الفلسطينيين (أ.ن.) و(أ.ف.) والمواطن (م.ز.)، لإقدامهم على تشكيل شبكة لترويج المخدرات في مطاعم المدينة وارتكابهم جرائم إطلاق النار من أسلحة حربية وترويع المواطنين في منطقتي بيروت والضاحية الجنوبية، وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.