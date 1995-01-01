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توقيف مطلوبين وضبط سيارتين مسروقتين ومخدرات في بلدتي بريتال وحورتعلا
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 7 / 3 / 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منزلَي مطلوبَين في بلدة بريتال، وضبطت سيارتين مسروقتين. كذلك أوقفت الدورية المذكورة في بلدة حورتعلا المواطنَين (ر.م.) و(س.ن.) والسوري (ع.أ.) الذين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع نوع جيب شيروكي. الأول سجين فار من سجن جب جنين، أقدم بعد عملية الدهم في بلدة حورتعلا بتاريخ 16 / 2 / 2023 على شتم الجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق النار على محطة للوقود في البلدة. والسوري (ع.أ.) مطلوب بجرائم: تجارة المخدرات وترويجها، وترويج عملة مزورة، وتجارة سيارات مسروقة، وإطلاق نار على دورية لمديرية المخابرات بتاريخ 16 / 2 / 2023. وقد وقع تبادل لإطلاق النار بين الأشخاص الثلاثة والدورية قبل توقيفهم ما أدى إلى إصابة السوري المذكور ونقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.
كما ضُبط داخل الجيب كمية من حبوب الكبتاغون والكوكايين ومبلغ مالي مزور ومسدس حربي.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.