توقيف مطلوبَين سوريَين في الضاحية الجنوبية بجرم تعاطي المخدرات وترويجها

الاثنين, 20 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 20 / 3 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضاحية الجنوبية السوريَين (ا.ج.) و(ن.ح.) لقيامهما بتعاطي المخدرات وترويجها ولتجولهما دون أوراق ثبوتية، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات (145 عبوة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، و6 مظاريف من نفس المادة، و5 أكياس متوسطة الحجم من حشيشة الكيف، وكيس متوسط الحجم من نبتة الماريجوانا).

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.