توقيف مطلوب في بلدة الخضر - بعلبك

الخميس, 02 نيسان 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الخضر – بعلبك، منزل المطلوب (ع.ع) الملقب بـ"علي أبو جزمة" الصادرة بحقّه عدّة مذكرات توقيف، لارتكابه أعمال سرقة، سلب، خطف، إتجار بالأسلحة وإقدامه على تأليف عصابات مسلّحة وافتعال المشاكل، من دون العثور عليه.

وأوقفت الدورية المذكورة المطلوب (ذ.ع) وبحقّه عدّة مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار وقذائف، الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما اضطرّهم إلى الرّد بالمثل فأصيب في رجله. وقد ضبطت بحوزته سلاحاً حربياً ورمانة يدوية وذخائر حربية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.