توقيف مطلوب في بلدة عرسال لارتكابه جرائم مختلفة منها المشاركة في قتل أحد المواطنين

الأربعاء, 24 نيسان 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢٣ /٤ / ٢٠٢٤، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال المواطن (ا.ح.) المطلوب لمشاركته في قتل المواطن (ص.ك.) بتاريخ ١٨/ ١ / ٢٠١٤، وارتكابه أعمال خطف، وقيامه بتأمين أسلحة ومواد غذائية لمصلحة جماعات إرهابية، إضافة إلى تهريب مخدرات بين لبنان وسوريا، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة.

سُلّم الموقوف إلى المراجع المختصّة وبوشر التحقيق.