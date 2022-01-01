توقيف مطلوب في منطقة الضنية

الأحد, 04 كانون الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 /12 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضنية المواطن (ح.ط.)، لترؤسه عصابة تقوم بتزوير جوازات سفر أجنبية وترويج مخدرات، وكانت قد أوقفت اثنين من أفراد العصابة في منطقة جونيه بتاريخ سابق وضبط بحوزتهما 7 إقامات هجرة أسترالية مزورة عائدة لعائلة عراقية مقيمة في العراق، بالإضافة إلى تجولهما دون أوراق ثبوتية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.