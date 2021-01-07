توقيف مطلوب في منطقة العمروسية - الشويفات

الاثنين, 26 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /7 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العمروسية – الشويفات المطلوب (ر.م) الملقب (ر.مطلق)، الذي قام بتاريخ 7/1/2021 في منطقة الفرزل بمشاركة آخرين بعملية تتبّع للرقيب أول في الجيش شربل النعيمي وشقيقه وسام والمواطن مازن جبيلي، وعمد إلى استدراجهم بهدف سرقتهم، ما أدّى حينها إلى مقتل الرقيب أول النعيمي وإصابة الآخرَين، كما أقدم الموقوف على القيام بعدة عمليات سلب لمواطنين مستولياً على سياراتهم وأموالهم بقوة السلاح، وقد تبيّن أيضاً ارتباطه بعدد من تجار المخدرات ومروجيها.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.