توقيف مطلوب في منطقة عكار العتيقة لارتكابه جرائم إطلاق النار وخطف مواطنين

الأربعاء, 04 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 4 / 10 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عكار العتيقة المواطن (م.ي.) الملقب بـ"أبو حريقة"، والمطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار، وخطف مواطنين وممارسة أعمال مخلة بالآداب وابتزازهم. وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف، ومسدسًا حربيًّا وبندقية صيد.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.