توقيف مواطنين في طرابلس أثناء محاولتهم تهريب أشخاص عبر البحر

الجمعة, 29 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 28 /4 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطنين: (خ.خ)، (ع.ط)، (م.ن)، (ف.ع)و (خ.ه)، أثناء تحضيرهم لتهريب حوالى 85 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركباً قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص (400 ألف دولار أميركي تقريباً). وقد تم ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.