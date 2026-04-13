توقيف مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية ومخدرات في سياق ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية

الاثنين, 13 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش عند حاجزَي الرويمة وحنيدر - عكار ٣ مواطنين، لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر.

كما أوقفت وحدة أخرى ٤ مواطنين في مدينة بيروت، لحيازتهم مسدسات وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.