توقيف مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية ومخدرات في سياق ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية
الاثنين, 13 نيسان 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش عند حاجزَي الرويمة وحنيدر - عكار ٣ مواطنين، لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر.
كما أوقفت وحدة أخرى ٤ مواطنين في مدينة بيروت، لحيازتهم مسدسات وذخائر حربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.