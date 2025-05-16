توقيف مواطنين وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات

الجمعة, 16 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطن (ح.ح.) في بلدة عرسال – بعلبك كونه مطلوب بجرم الاتجار

بالأسلحة الحربية، وضبط في حوزته كمية منها.

• توقيف المواطن (ع.ح.) في بلدة حوش السيد علي – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتأليف عصابة سرقة والقيام بأعمال السلب بقوة السلاح، وضبط في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

• توقيف المواطن (م.ع.م.) في منطقة الشواغير – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم فرض الخوات والقيام بأعمال السرقة.

• دهم منزل في بلدة المرح – الهرمل وضبط كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف وأجهزة إلكترونية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.