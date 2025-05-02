توقيف مواطنَين بعد تعرضهما لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه – بعبدا

الجمعة, 02 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 / 5 / 2025، أقدم المواطنان (ج.ا) و(ب.ا) على التعرض لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه - بعبدا.

على أثر ذلك، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات رصد وتتبع، كما نفذت عمليات دهم بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش، فأوقِف بنتيجتها المواطنان المذكوران، وبوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.

تهيب قيادة الجيش بالمواطنين التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في المرحلة الحالية الدقيقة التي يمر بها وطننا.