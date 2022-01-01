توقيف مواطنَين في بلدة القاسمية – صور لإطلاقهما النار ودهم منازل مطلوبين في بلدة حور تعلا – بعلبك

الثلاثاء, 23 نيسان 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القاسمية – صور المواطنَين (س.ط.) و(م.د.) لاطلاقهما النار بتواريخ مختلفة في مدينة صور، ووجود عدة مذكرات توقيف بحقهما وتعاطيهما المخدرات، وضبطت في حوزتهما مسدسات حربية وكمية من حشيشة الكيف.

كما دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة حور تعلا – بعلبك، وضبطت كمية من المخدرات، ولوحات سيارات وعملات أجنبية مزورة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.