توقيف مواطنَين في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية وضبط كمية من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها في بلدة بوداي – بعلبك

الجمعة, 21 حزيران 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية المواطنَين (ح.ه.) و(ع.ق.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها (سيلفيا، حشيشة الكيف، باز كوكايين).

كما دهمت دورية من المديرية في بلدة بوداي - بعلبك منزلًا ومزرعة للمواطن (ح.ش.) لإطلاقه النار على سيارة المواطن (ز.ش.)، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.