توقيف مواطنَين في منطقة صحراء الشويفات – الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

الثلاثاء, 08 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 /4 /2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنَين (ح.م.) و(ع.ز.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها: السلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات وترويجها، فرض خوات، وضبطت في حوزة الأول مسدسًا حربيًّا.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.