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توقيف مواطنَين في منطقة صحراء الشويفات – الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة
الثلاثاء, 08 نيسان 2025
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 8 /4 /2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنَين (ح.م.) و(ع.ز.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها: السلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات وترويجها، فرض خوات، وضبطت في حوزة الأول مسدسًا حربيًّا.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.