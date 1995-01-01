توقيف مواطنَين في منطقتي جبل البداوي – الضنية، وعشاش – زغرتا بجرائم مختلفة

السبت, 30 أيلول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل البداوي – الضنية المواطن (أ.م.) لإقدامه على رمي لغم مضاد للأشخاص أثناء إشكال، وإطلاق النار في المنطقة المذكورة.

وأوقفت دورية أخرى في منطقة عشاش – زغرتا المواطن (ب.ش.) لارتكابه جرم السلب في عدة مناطق لبنانية، وافتعال الإشكالات مع المواطنين، كما ضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.