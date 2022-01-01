توقيف مواطنَين في منطقتَي الملولة والقموعة - الشمال لارتكابهما جرائم مختلفة

الاثنين, 16 أيلول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 /9 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الملولة – طرابلس المواطن (ه.م.) لإقدامه على رمي رمانة يدوية نحو أحد المحلات التجارية في منطقة القبة.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة القموعة – عكار المواطن (م.ح.) لإقدامه على إطلاق النار بتاريخ 14 /9 /2024 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.