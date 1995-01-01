توقيف مواطنَين في منطقتَي برج حمود وبرج البراجنة لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها وارتكاب جرائم مختلفة

الجمعة, 11 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 11 / 8 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود المواطن (و.و.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة برج البراجنة ـــ حي الجورة المواطن (أ.أ.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار والإتجار بالأسلحة الحربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.