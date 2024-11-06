توقيف مواطنَين في منطقتَي بشامون وبرج البراجنة

الأربعاء, 06 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 5 / 11 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون المواطن (ح.ز.) لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة وافتعال إشكالات وتهديد المواطنين بقوة السلاح، والتجوّل مع آخرين في مواكب مسلحة بهدف ترويع سكان المنطقة، كما أنه مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار، وقد ضُبطت داخل منزله أسلحة وذخائر حربية.

كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة برج البراجنة المواطن (م.ص.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وارتكابه أعمال سرقة وسلب بقوة السلاح وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار وتنفيذه عمليات سرقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.