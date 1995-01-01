توقيف مواطنَين وسوري مطلوبين في منطقة المنارة ــــ بيروت

الاثنين, 27 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنارة – بيروت المواطنَين (أ.ت.) و(ع.ق.) والسوري (ح.ع.) المطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها لمصلحة أحد كبار تجار المخدرات، وافتعال إشكالات، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص. كما أقدم الأول على إطلاق النار في منطقة الروشة أمام أحد المقاهي برفقة أحد المطلوبين.

ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان وكمية من الذخيرة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏