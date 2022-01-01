توقيف مواطن في بلدة الناعمة – جبل لبنان لارتكابه جريمة قتل نتيجة خلافات ثأرية

الاثنين, 27 تشرين الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الناعمة – جبل لبنان المواطن (ه.ع.) لإقدامه على قتل المواطن (م.ن.) نتيجة خلافات ثأرية سابقة. والموقوف مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق نار، وفرض خوات، وقد ضُبط في حوزته المسدس المستخدم في الجريمة، وبندقية حربية وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.