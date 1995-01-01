توقيف مواطن في بلدة ببنين- عكار متورط في التحضير لعمليات هجرة غير شرعية بواسطة مراكب عبر البحر

السبت, 27 أيار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بناء لتوفر معلومات لمديرية المخابرات عن محاولة أشخاص التخطيط والتحضير لعمليات هجرة غير شرعية بواسطة مراكب عبر البحر، ونتيجة المتابعة أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 27 / 5 / 2023 في بلدة ببنين- عكار المواطن (ح.ع.)، وهو المتورط الرئيسي في التحضير لتلك العمليات.



بوشر التحقيق مع الموقوف وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.