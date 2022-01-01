توقيف مواطن في بلدة برجا - الشوف لإطلاقه النار بتواريخ وأماكن مختلفة

الاثنين, 15 نيسان 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة برجا - الشوف المواطن (ع.ن.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة آخرها بتاريخ 14 /4 /2024، وقد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية على المواطنين والمباني والسيارات ما أثار حالة من الذعر. وضبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الذخائر.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.